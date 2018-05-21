Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi edebiyat öğretmenleri tarafından öğrencilere edebiyatı sevdirmek amacıyla "Edebiyat Sokağı" oluşturuldu.

Edebiyat öğretmenleri Osman Taşçı, Sema Şahbaz ve Serap Taşçı tarafından oluşturulan sokakta; İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Orhan Veli gibi Türk edebiyatına yön veren şairlerin şiirlerinin bazı mısraları duvarlara, Karacaoğlan, Arif Nihat Asya gibi isimlerin şiirleri de sınıf kapılarına yazıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin de şairlerin resimlerini yaparak detsek verdiği "Edebiyat Sokağı"nda öğrenciler, oluşturulan kitaplıkla kitap da okuyabiliyor.

- "Öğrenciler burada huzur buldu"

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin başarıyı her zaman üst seviyeye taşımaya gayret ettiğini söyledi.

Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinin duvarlara nakşedilerek, öğrencilerin sadece derslerde gördükleriyle değil, duvarlardaki resimlerle, şiirlerle kültürlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olunduğunu ifade eden Gümüş, "Öğretmenlerimiz buradaki şairleri derste işliyorlar. Bu derste işlenenlerin de bazen zihinde şekillenmesi gerekir." dedi.