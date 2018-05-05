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"Edebiyatın Yan Etkileri: Tevfik Fikret" konulu söyleşi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

İTEF kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde yapılan söyleşide şair Tevfik Fikret bilinmeyen yönleriyle anlatıldı

İSTANBUL (AA) - 10. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) kapsamında gerçekleştirilen "Radyo Günleri - Edebiyatın Yan Etkileri: Tevfik Fikret" konulu söyleşide şairin bilinmeyen yönleri ele alındı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde, radyo programı formatından gerçekleşen etkinlikte, spiker-sunucu Gönül Ak, şair Tevfik Fikret'i bilinmeyen yönleriyle anlattı.

Aşiyan Müzesi'nin desteğiyle Tevfik Fikret'e dair replika eserlerin dekor olarak kullanıldığı program, edebiyat meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.

Spiker sunucu Ak, program öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tamamen edebiyat, salt bir edebiyat programı bu, hiçbir siyasi bakış yok. O dönemi bütün gerçekliğiyle vermekten yanayız." ifadesini kullandı.

Dönemin kıyafet, müzik ve dekorlarıyla, anlatılan edebiyatçıların zamanını yaşatmaya çalıştıklarını belirten Ak, "Buraya gelen insanlar bir saatliğine bu zamandan çıkıp eski zamana geçiş yapıyorlar böyle bir kurgumuz var." diye konuştu.

- "Çok kıymetli edebiyatçılarımız gözardı ediliyor"

Gönül Ak, programın amacına ilişkin ise şunları söyledi:

"Edebiyat hep akademik yönden ve sıkıcı bir dille aktarılıyor. Oysa ki halk bundan çok memnun değil. Çok kıymetli edebiyatçılarımız gözardı ediliyor. Biz de istedik ki böyle bir program vasıtasıyla bunları gün ışığına çıkaralım ve bilinmeyen yönlerini aktaralım. Daha bilinir ve tanınır hale gelsinler ve eserleri okunsun."

Tevfik Fikret'in evlilik hayatı, oğlu Haluk ile dönemin yöneticileriyle ve şair arkadaşlarıyla ilişkisine dair bilinmeyen yönleri anekdotlarla aktardıklarını kaydeden Ak, "Radyo Günleri"ne, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Orhan Veli Kanık'ın da anlatıldığı programlarla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İTEF etkinlikleri kapsamında, 12 Mayıs'a kadar İstanbul’un her iki yakasında farklı mekanlarda söyleşiler, etkinlikler, atölyeler, konserler ve edebiyat partileri düzenleniyor.

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