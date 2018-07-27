UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Kahramanmaraş'ın "Edebiyat Şehri" çalışmalarına ilişkin, "Hem yazılı hem de sözlü edebiyatıyla Kahramanmaraş zengin bir yer. Yeter ki bunu uluslararası toplumla paylaşabilecek altyapıyı oluşturalım." dedi.
Kahramanmaraş'ın UNESCO'ya, Edebiyat Şehri olma yolunda yaptığı adaylık başvurusu üzerine bilgi paylaşımı için kente gelen Oğuz ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret etti.
Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı'yı ziyaret eden Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bütün şehirlerin uygun temayla, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmiş olmasını arzu ettiklerini söyledi.
Gaziantep ve Hatay'ı gastronomide, İstanbul'u tasarımda ve Kütahya'yı da el sanatları ve zanaatları konusunda Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettirdiklerini hatırlatan Oğuz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin de UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na girebilmek için 7 ana temadan birini seçmiş olması gerektiğini belirtti.
Kahramanmaraş'ın edebiyat açısından önemine dikkat çeken Oğuz, "Türkiye'de bilir ki Kahramanmaraş, edebiyat açısından son derece güçlü bir geleneğe, geçmişe ve tarihe sahip bir şehrimizdir. Güçlü geçmişi, geleneği ve tarihi, geleceğe ve gelecek kuşaklara bir edebiyat şehri olarak nasıl anlatabiliriz, aktarabiliriz ve nasıl kurgulayabiliriz? Bunlara ilişkin hazırlıklar var. Bu hazırlıkları büyükşehir belediyemiz yapıyor." dedi.
- "Edebiyatıyla Kahramanmaraş zengin bir yer"
Kahramanmaraş'ta önemli olanın, edebiyat şehri olmaya karar vermek olduğunu ifade eden Oğuz, edebiyat şehrinin aynı zamanda sanat şehri olmak, sözel bir sanatın şehri olmak anlamına geldiğini belirterek, "Somut olmayan tarafı, çok güçlü bir alanı seçiyorsunuz demektir. Çok fazla dünya dillerine, kültürlerine, metinlerinizi, eserlerinizi, anlatabilmeniz ve aktarabilmeniz gerekiyor." diye konuştu.
Kahramanmaraş'taki Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi tasarımının, başlangıç açısından fevkalade yerinde olduğunu dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş'ın, dünya çapında çevrildiği zaman da eserleri tanınacak ama Türkiye'nin çok iyi tanıdığı çok iyi şairleri, romancıları ve sanatçıları var. Bu bölgemizde aşıklarımız çok güçlü. Aşık Mahsuni ve Karacoğlan gibi birçok önemli aşığımız bu bölgede. Hem yazılı hem de sözlü edebiyatıyla Kahramanmaraş zengin bir yer. Yeter ki bunu uluslararası toplumla paylaşabilecek altyapıyı oluşturalım. Dünya insanları bu şehre geldiklerinde kendilerini yabancı hissetmeden edebiyat eserleriyle temas kurabilecek mi? Edebiyat şehri olmanın temel özelliklerinde bunları arıyoruz. Bunları da belediyemizin, belediye başkanımızın ve Cevdet Kabakcı beyin, gayet dirayetli bir şekilde yürüttüklerini memnuniyetle görüyoruz. Onlar çalıştıkça biz de fikirlerimizi paylaştıkça iyi bir sonuca ulaşacağımızı umuyoruz."
Oğuz, Edebiyat şehri olmak için Maraş'ın altyapısının çok uygun olduğunu, irade olursa, "ben yapmak istiyorum" derse, kesinlikle bunun gerçekleşeceğini söyledi.
- "Kahramanmaraş'ın kadim bir kültürü var"
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı ise Kahramanmaraş'ın Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" olması için büyükşehir belediyesi koordinatörlüğünde çalışmalar yapıldığını söyledi.
Yıllardan beri bunun altyapısını oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Kabakcı, "Çünkü Kahramanmaraş'ın kadim bir kültürü var. Osmanlı döneminde de Kahramanmaraş büyük edebiyatçılar, masalcılar, ağıtçılar, destanların şairlerinin yetiştiği bir şehir. Kahramanmaraş sokağına çıktığımız zaman iki kişiden birinin şair olduğu, destan söylediği, ağıt söylediği bir şehir. Biz bu kadim şehri, gelecekte de bu sanatların devamı açısından dünyada en üst edebiyat tespitini yapmada UNESCO'nun 'Edebiyat Kenti' olma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kabakcı, destek ve yol gösterici olmasından dolayı Oğuz'a ve ekibine teşekkür etti.
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