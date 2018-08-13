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Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 22:55 | Son Güncelleme

Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü özellikleri nelerdir? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 13 Ağustos Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü özellikleri nelerdir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü özellikleri nelerdir? sorusunun cevabı..

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü özellikleri nelerdir? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorular Edi ile Büdü sorusu sosyal medyada sık konuşulanlar arasına girdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Edi le Büdü sorusunun değeri ise 60 bin liraydı.

EDİ İLE BÜDÜ

İŞTE EDİ İLE BÜDÜ SORUSU

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur? sorusu ve cevabı...

Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur?

A- Edi kaşsız, büdü bitişik kaşlıdır

B- Büdü kaşsız, edi ayrık kaşlıdır

C- Edi kaşsız, büdü ayrık kaşlıdır

D- Büdü kaşsız, edi bitişik kaşlıdır

Doğru cevap: Edi kaşsız Büdü bitişik kaşlıdır

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