Bu yıl üçüncüsü düzenlenen EDİF 2018 Fuarı kapılarını açtı. Edirne başta olmak üzere çevre illerden de çok sayıda sektör temsilcisinin stant açtığı fuarda iş imkanları, staj olanakları, seminerler ve kariyer fırsatları katılımcılarını bekliyor.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen Edirne İstihdam Fuarı (EDİF) açılışına, İş-Kur Edirne İl Müdürü Şengül Çildam, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İş-Kur Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Edirne Valisi Günay Özdemir ve öğrenciler katıldı.

‘Gençler, kadınlar, iş arayanlar, aradığın iş bu fuarda’ sloganıyla katılımcılarını bu yıl üçüncü kez ağırlayan EDİF 2018’de, Edirne ve çevre illerinden çok sayıda sektörden firmalar stantlar açarak, hem üniversite öğrencilerini istihdam konularında bilgilendirdi hem de iş başvurusu yapmak isteyenlerin başvurularını aldı.

"Kadın istihdamında Edirne birinci sırada"

EDİF 2018’in açılışında konuşan İş-Kur Edirne İl Müdürü Şengül Çildam, Edirne’de 2018 yılının ilk 3 ayında işe yerleştirmelerde Türkiye genelinde birinci sırada olduklarını söyledi. Çildam, 81 il arasında sıralamada Edirne’nin kadın istihdamında da birinci sırada yer aldığını belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de üniversite öğrencilerine ve gençlere seslenerek, yabancı dil ve donanım konularında kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.