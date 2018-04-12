Bu yıl üçüncüsü düzenlenen EDİF 2018 Fuarı kapılarını açtı. Edirne başta olmak üzere çevre illerden de çok sayıda sektör temsilcisinin stant açtığı fuarda iş imkanları, staj olanakları, seminerler ve kariyer fırsatları katılımcılarını bekliyor.
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen Edirne İstihdam Fuarı (EDİF) açılışına, İş-Kur Edirne İl Müdürü Şengül Çildam, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İş-Kur Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Edirne Valisi Günay Özdemir ve öğrenciler katıldı.
‘Gençler, kadınlar, iş arayanlar, aradığın iş bu fuarda’ sloganıyla katılımcılarını bu yıl üçüncü kez ağırlayan EDİF 2018’de, Edirne ve çevre illerinden çok sayıda sektörden firmalar stantlar açarak, hem üniversite öğrencilerini istihdam konularında bilgilendirdi hem de iş başvurusu yapmak isteyenlerin başvurularını aldı.
"Kadın istihdamında Edirne birinci sırada"
EDİF 2018’in açılışında konuşan İş-Kur Edirne İl Müdürü Şengül Çildam, Edirne’de 2018 yılının ilk 3 ayında işe yerleştirmelerde Türkiye genelinde birinci sırada olduklarını söyledi. Çildam, 81 il arasında sıralamada Edirne’nin kadın istihdamında da birinci sırada yer aldığını belirtti.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de üniversite öğrencilerine ve gençlere seslenerek, yabancı dil ve donanım konularında kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.
"İyi bir üniversiteden mezun olmak bir işe yaramıyor"
İş-Kur Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, ağır sanayi kalkınmasını tamamlamış Fransa, Almanya gibi ülkeleri örnek göstererek, Türkiye’deki istihdam konusundaki başarı hikayesini yakalayamadıklarını söyledi. Kaya, "Salonumuzda gençler var. Tek başına mezun olmak, iyi bir üniversiteden mezun olmak bir işe yaramıyor. Çünkü dışarıda acımasız bir mücadele var. Herken en iyiyi almak istiyor. En yetenekliyi, en başarılıyı almak istiyor. Biz İş-Kur olarak kamu kurumuyuz. Tembellik etmeyin, irtibat noktalarına muhakkak gidin. Edirne’de il müdürümüz bir kadın olması hasebiyle 81 il müdürümüz arasında en başarılı il müdürlerimizden birisi. Kendisini sizlerin huzurunda kutluyorum. Edirne’nin ilk 3 ay ki rakamlara göre yıl sonunda aynı şekilde devam ederse istihdam konusunda Türkiye birincisi olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
"Eğer kamyonlar çoksa ekonomi iyi yoldadır"
Edirne Valisi Günay Özdemir, Türkiye’nin ihracat anlamında ekonomisinin iyiye gittiğini hatırlatarak, "Rahmetli Süleyman Demirel’in biz sözü vardı. ‘Ben rakamlardan çok, ekonomistlerin, siyasetçilerin sözlerinden yollardaki kamyonlara bakarak, ekonominin gidişini, gidişatını takip ediyorum’ diyordu. ‘Eğer kamyonlar çoksa ekonomi iyi yoldadır’ diyordu. Şimdi son 4-5 aydır biz Edirne’de tır kuyruklarından hep basınımız tır kuyruğu diye şikayet ediyor. Ve tır kuyruğundan tırcılarımız da şikayet ediyor. Ve şu anda 4 aydır tırlarla ilgili ihracatımızda yüzde 14 artış var. Bu da gösteriyor ki Türkiye’nin ekonomisi ihracat anlamında gerçekten ciddi bir artış gösteriyor" ifadelerini kullandı.
EDİF 2018 Fuarı’na katılan üniversite öğrencileri de okudukları bölümler ve ilgi alanlarına açılan stantlarda hem iş başvurularında bulundu hem de istihdam konularında sektör temsilcilerinden bilgiler aldı.
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