Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde kalan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim çalışmalarına cezaevinde devam ederken bir yandan da sanat üretimine devam ediyor.

CEZAEVİNDE YAZDI

Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ‘Korkma’ isimli türküsü bugün HDP’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

TÜRKÜNÜN GİRİŞ KISMINDA DEMİRTAŞ'IN SESİ VAR

Türkünün giriş kısmında Demirtaş’ın ankesörlü telefondan kaydedilen sesi yer alıyor. HDP’li siyasetçiye Suavi, Serpil Ergün ve Tarkan Ergün de eşlik etti.

Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da Twitter’da şu mesajı paylaştı:



Selahattin’in cezaevinde yazıp bestelediği ve 6 ay önce telefonda bana mırıldandığı parçasını düzenleyen ve seslendiren Tarkan Ergün'e, Serpil Ergün'e ve Suavi'ye çoook teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Ya siz? https://t.co/J9uhdDpPmI — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) 13 Haziran 2018



