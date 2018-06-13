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Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde yazdığı türküsü HDP'nin resmi twitter hesabından paylaşıldı. Türkünün giriş kısmında Demirtaş’ın ankesörlü telefondan kaydedilen sesi yer alıyor. HDP’li siyasetçiye Suavi, Serpil Ergün ve Tarkan Ergün de eşlik etti.

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde kalan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim çalışmalarına cezaevinde devam ederken bir yandan da sanat üretimine devam ediyor.

CEZAEVİNDE YAZDI

Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ‘Korkma’ isimli türküsü bugün HDP’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

TÜRKÜNÜN GİRİŞ KISMINDA DEMİRTAŞ'IN SESİ VAR

Türkünün giriş kısmında Demirtaş’ın ankesörlü telefondan kaydedilen sesi yer alıyor. HDP’li siyasetçiye Suavi, Serpil Ergün ve Tarkan Ergün de eşlik etti.

Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da Twitter’da şu mesajı paylaştı:


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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş türkü sosyal medya Tarkan Ergün Serpil Ergün suavi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
seni istemem Selo. Ama türküleri severim. Türkü seven bir adamdan kötülük gelmez . Kürt halkını kurtar bu pekaka şerefsizin elinden
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