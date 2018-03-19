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Edirne Damızlık Birliği’nde yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 9.

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 9. Olağan Kongresi Edirne Ticaret Borsasında gerçekleşti. 3 adayın yarıştığı kongre sonucunda beyaz liste ile seçime giren Ahmet Turgay ve ekibi üyelerden 345 oy alarak yeni dönemi kazandı.
Edirne Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleşen kongreyi, seçime neyaz liste ile giren Ahmet Turgay ve ekibi üyelerden 345 oy alarak kazandı. Seçime sarı liste ile giren mevcut başkan Tuncay Aytin ise 254 oy, pembe liste ile yarışan Oğuz Akkuzu da 192 oy aldı.
Sonuçların açıklanmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan üyeler, Ahmet Turgay ve ekibini tebrik ederek büyük mutluluk yaşadı. Seçim sonunda yeni yönetime seçilen başkan Ahmet Turgay verdiği mesajda “Bugün siyaset değil gerçek üretici kazandı” dedi.

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