Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

Metin Gültekin, 17 Ocak 2006'da ise AİHM'e başvurdu. 1 Şubat 2016'da gelen kararda, askerin ölümünde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2'nci maddesi olan 'Yaşama Hakkının İhlali'nin söz konusu olduğu belirtildi. Ayrıca tedavide ailenin iddiası olan 7 günlük gecikme konusunda uzman görüşü alınmadan ailenin açtığı davanın reddedildiği ifade edilen kararda, "Yaşama hakkının korunmadığı, yaşamın korunmasına ilişkin yükümlülükler yerine getirilmemiştir" denildi.

AİLE HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI Anne Gülten ve baba Metin Gültekin, oğullarının zamanında tedavi edilmediği için hayatını kaybettiği iddiasıyla 28 Eylül 2004'te Askeri Yüksek 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, askerin ölümünde bir ihmal olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Togay Gültekin, 2003 yılında er olarak Edirne Süloğlu Mekanize Piyade Tugayı'nda vatani görevini yapmaya başladı. 17 Mart 2004'te rahatsızlann Togay Gültekin, önce revire, 5 gün sonra da Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne, oradan da GATA'ya sevk edildi.

CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM BEKLİYORLAR



Metin Gültekin, AİHM kararıyla birlikte Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne tekrar başvuruda bulundu. Geçen 14 yılda oğlunun hala şehit sayılmadığını söyleyen Metin Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediğini söyledi. Tek istediğinin oğlunun şehit sayılması olduğunu ifade eden Metin Gültekin, şöyle dedi:

"OĞLUMUZU ASKERE SAĞLAM GÖNDERDİK"



"Oğlumuzu askere sağlam gönderdik, askerde sarılık mikrobuna yakalanmış. Bana, 'karaciğeri değişecek, bulmamız lazım' dediler. 'Bir hafta yaşasın, ona göre hareket edelim' dediler. Çocuğumun tedavisini uygulamak için apar topar zaman içinde hemen evimi sattım. Bir hafta sonra çocuğum vefat etti. Cenazesini aldık toprağa verdik. O günden sonra yargı yoluna gittik. Türkiye'de mahkemeyi kaybettik ve çocuğumuz haksız bulundu. Sonradan AİHM'e müracaat ettik.

"ÇOCUĞUMUZA ŞEHİTLİK MERTEBESİNİN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"



Mahkeme 7-8 senenin ardından 2016'da sonuçlandı ve kazandık. Bunun ardından ise maddi ve manevi tazminat davası açtık. Devletimiz bizi kabul etti, AİHM'nin kararına 'tamam' dedi. Ama aradan geçen 2 sene içinde bize hiçbir şey denilmedi. Evrak gönderilmedi. Biz, çocuğumuza şehitlik mertebesinin verilmesini istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz."