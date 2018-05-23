Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

C.C.K. (7) Yenimescit Mahallesi'nde bonzai içerek fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine götürüldü. C.C.K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanlığınca, bazı basın yayın organlarında "uyuşturucudan hastanelik olduğu" iddia edilen, doğuştan zeka geriliği bulunan çocuk hastanın ileri tetkik ve tedavi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildiği belirtilerek, çocuğun genel durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığından, "7 yaşındaki çocuk uyuşturucudan hastanelik oldu" iddiasının yer aldığı haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2010 doğumlu doğuştan zeka geriliği bulunan çocuk hastanın, ailesi tarafından bugün sabah saatlerinde bulantı, kusma ve titreme şikayetleri ile ilaç zehirlenmesinden şüphelenilerek Keşan Devlet Hastanesine getirildiği aktarıldı.