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Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde bonzai içen 7 yaşındaki çocuk fenalaşarak hastanelik oldu. Olay sonrası Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Muayene sırasında, ailenin 'çocuklarına isteği dışında bonzai içirilmiş olabileceğini' söylemesi üzerine hasta, ileri tetkik ve tedavi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir." denildi.

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

C.C.K. (7) Yenimescit Mahallesi'nde bonzai içerek fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine götürüldü. C.C.K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığınca, bazı basın yayın organlarında "uyuşturucudan hastanelik olduğu" iddia edilen, doğuştan zeka geriliği bulunan çocuk hastanın ileri tetkik ve tedavi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildiği belirtilerek, çocuğun genel durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığından, "7 yaşındaki çocuk uyuşturucudan hastanelik oldu" iddiasının yer aldığı haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2010 doğumlu doğuştan zeka geriliği bulunan çocuk hastanın, ailesi tarafından bugün sabah saatlerinde bulantı, kusma ve titreme şikayetleri ile ilaç zehirlenmesinden şüphelenilerek Keşan Devlet Hastanesine getirildiği aktarıldı.

Yapılan ilk değerlendirmeye göre genel durumu iyi olan hastaya tedbir amaçlı tedaviye başlandığı ve gözlem altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KENDİ İSTEĞİ DIŞINDA İÇİRİLMİŞ OLABİLİR"

"Muayene sırasında, ailenin 'çocuklarına isteği dışında bonzai içirilmiş olabileceğini' söylemesi üzerine hasta, ileri tetkik ve tedavi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Genel durumu iyi olan hasta tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Edirne’nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen 7 yaşındaki C.C.K. fenalaşarak hastanelik olmuştu. Durumun haber verilmesi üzerine küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine götürülmüş, C.C.K. tedavi altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan Bonzai Sağlık Bakanlığı

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