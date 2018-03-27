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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:04 | Son Güncelleme

Edirne'de dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonundan bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte, dolu yağışı başladı.

Edirne'de dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonundan bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte, dolu yağışı başladı.

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Edirne'de dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonundan bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte, dolu yağışı başladı.
2 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Fındık büyüklüğünde dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Şiddetli dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, dükkanlara ve apartmanlara sığındı.
4 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Dolu yağışı nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşandı.
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü.
6 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, perşembe gününe kadar sağanak bekleniyor.
7 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
8 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
9 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
10 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
11 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
12 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
13 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
14 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
15 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
16 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
17 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
18 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
19 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
20 / 20

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne dolu yağışı

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