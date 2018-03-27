Edirne'de dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonundan bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte, dolu yağışı başladı.
Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Edirne'de dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonundan bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte, dolu yağışı başladı.
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Fındık büyüklüğünde dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Şiddetli dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, dükkanlara ve apartmanlara sığındı.
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Dolu yağışı nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşandı.
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü.
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, perşembe gününe kadar sağanak bekleniyor.
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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