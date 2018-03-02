Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

Edirne’de Türkiye sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan askeri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker, "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki asker, adliyeye sevk edildi. Askerlerin üzerindeki cep telefonları da incelemeye alındı.
YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN HULUSİ AKAR'A TELEFON
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la telefonda görüştüğünü açıkladı.
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