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Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Meriç bölgesinde, sınıra yakın noktada Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan askeri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

Edirne’de Türkiye sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan askeri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker, "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilmişti.

  1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakaladı. Askerlerin üzerindeki tüfeklere el konuldu. Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
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Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki asker, adliyeye sevk edildi. Askerlerin üzerindeki cep telefonları da incelemeye alındı.

YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN HULUSİ AKAR'A TELEFON

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la telefonda görüştüğünü açıkladı.

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Yunanistan Türkiye Meriç

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYEN BİZANS KALINTILARI ŞIMDI COK ZORUNA GIDER...
adamsan yurt içinden yaz
kardeşim adam ne demiş yanlışmı anladın ki sen yunan kazansaydı diyen haine laf atmış sen neden celallendin çözemedim .
@mah6bsddn4 Devamlı hep aynı yorum satılmış olduğunuz burdan belli tabi soyunuz sopunuzda belli oluyor hiç namuslu bir anne senin gibi Vatan haini bir evlat yetiştirir mi
@mah6bsddn4 fikretdemir yurt içinden yazıyorum fesli şizofren köpeği savunmak sana mı düştü lan?
@fikretdemir bak YUNAN kendini belli etmiş.. soy bozuk maya karışık yapacak bir şey yok
@fikretdemir :))) ŞİMDİDEN ZORUNA GİDEN VAR YURT İÇİNDEN YAZSA NE OLACAK ZORTİRİK.
@fikretdemir maltepede oturuyorum allahınla en üstünle gel
@fikretdemir KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYEN BİZANS KALINTILARI ŞIMDI COK ZORUNA GIDER...
yunandan zılgıtı yiyince özür dileyip elleriyle teslim ederler...
@rehber1953 ıktıdarda ecevıt yok !!!uyan bu uykudan artık
yunanistanın vereceği zılgıt anca senin gibi soysuzları korkutur
@rehber1953 deniz yücel çıkamazmış o makamda oldukça ajanmış teroristmis dediği aklıma geldi...
@falcon_jet_2016 ecevıt ne yaptı acaba acıklarmısın
@falcon_jet_2016 komiksin Ecevit i bu ülke mumla arıyor
evet teslim edildi ancak cezaevine teslim edildi
elde var 2. :)) elinizdeki fetocularla takas edebiliriz
Kısasa kısas uygulanmalı ve prosedür neyse uygulanmalı. Artık yumuşak olma zamanı değil dişimizi gösterme zamanı.
işte bu kadar fetöcülere karşılık bunları verin
Sizdeki fetöşleri verin bunları alın ;)
bizim askerimiz yunan tarafına geçseydi ajan diye suçlar hapse atardılar versinler fetöcüleri alsınlar ajanlarını
Afrinle meşgulüz ya başladı bir tarafta ermenistan bir tarafta yunan
KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYEN BİZANS KALINTILARI YUNAN TOHUMLARII BU ÜLKEDE HALA KALMIŞ.. MESALA PUSKULLUGAVODA VE ONUN ÖĞRENCİLERİ
Allah'ın hikmetine bak fetoculer ile takası kabul etmez inşallah hükümet ne yapacaz fetoculeri zaten cezaevlerinde besliyoruz bu hainleri yunanlara ibret olsun askerleri çürüsün gitsin burda.
8 fetöşe karşık 2 yunan.
Türkiyenin yaptığı terbiyesizlik.bizim askerimizde yanlışlıkla iran sınırını geçiyor.orada askerlik yapanlar bilir.şimdi iran bizim askeri yıllarca hapis yatırsa bu yüzden hak mı bu
VERMEYİN HAİNLERİ..TAKASTA YAPMAYIN..FETÖCÜ HAİNLERDE ONLARIN OLSUN..ONLAR ZATEN AÇIK CEZAEVİNDE ORADA..VATANINDAN UZAKTA SARAYDA YAŞASA TUTSAKTIR BİR TÜRK...YUNAN ASKERİNİ TIKIN İÇERİ DERS OLSUN..
takas yapilsin
Zavallı casuslar
takas yapalım oradaki turk askerleriyle
Biz bizdekileri asacağız,sizde sizdekileri asın.
bu ege sularında neler oluyor pek haber olmuyor orda sıcak temas varki bunlar yakalanıyor çözemedim
allah sen her şeye kadirsin bunu ben bilirim sen ne büyük adaletlisin bunu bizlere göstermesende bizler daima bunu bilir ve yaşarız. yunanistanda kaç tane fetoçüüüüşşşş varsa tam listesiyle beraber vermezlerse bizlere teslim etmezlerse kesinlikle iade edilmesin. bakalım nasıl dilden anlayaçaklar şimdi götleri tütüşmaya başladılar zaten halkın nasıl tepki vereçek veya halkına nasıl cevap vereçekler teröristleri iade etmeyen gerzekler bunun bir gün kendileride yaşayaçaklar terörün ne olduğunu bir gün cezalarıyla birlikte çekeçekler er veya geç bunuda ab-abd-çok yakında göreçekler çektirdikleri a
yeni türkiye... avrupalılar artık yeni türkiye'ye iltica edecekler. :-)
tersi olsa idi fesli kadiri yunanistana verirdik.böylece anavatanına ve milletine kavuşmuş olurdu.
hahah hahahah şimdi bokunuz götünüzde kurudu mu yunanistan 1 takas 2 uzun müddet tutuklanma takdiri ilahi şimdi ne yapacak yunanistan ama iki seçenekte fena değil aslında
bu iki asker fettoşun dolayısıyla amerikanın askerleri ile takas edilmeli. zamanı gelince de fesiyle TC devletine ve kurucusu aziz Atatürk'e saldıran köpek, onun sempatizanları ile fettoşa ve bilimum cemaat ve tarikata ne istediler de vermedik diyenlerden hesap sorulmalı.
Askerin değiş tokuş zamanı geldi (Tabi bizim fetocuları askerden sayarsan)
Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra, Yunanistan a iltica eden fetö cü askerlerle takas yapılsın...
deniz yücel de olduğu gibi çipras ayar verir iade edilir
İlk mahkeme ömür boyu hapis sonra pazarlıklar başlar Fetöcüleri alsan ne olacak yıllarca besle bunları vermesen yine besle...Zarar topla çıkar çarp böl millete zarar iyisimi ve 100 milyon dolar teslim et millet için en karlısı.
Kisasa kısas Avrupa kurtarsın 2 Yunan askerinin gaz verdi bizim feto askerlerini vermedi şimdi bizim dik durmamız lazım vatan sana canım feda gosteg Türkiye cumhuriyetinin gucunu
Ver Fötöcü teröristi , al Yunan askerini diyecez olay bu.
Her millet kendine yakışanı yapar; ama millete kalmıyor artık saray da bitiyor her şey
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