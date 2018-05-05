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Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 21:34 | Son Güncelleme

Edirne'de Kakava - Hıdrezllez Şenliği, Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Törenin yapılacağı Sarayiçi'ni saatler önce dolduran Edirneliler, davul zurna eşliğinde renkli kıyafetleriyle dans eden Romanlara eşlik etti. Sarayiçi'nden yakılacak ateşin, terör örgütlerini ve hainleri def etmesini dileyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'FETÖ, PYD, PKK, bırakın bu ülkeyi yıkmayı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti 1 santimetre bile geriye götüremeyecek' dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı konuşmada, Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nin bin 400 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, "Edirne'de 8 bin 300 yıldır her dinden, her dilden, her milletten insan bir arada yaşamanın, birbirlerine sevgi, saygı göstermenin barış içinde yaşamanın tohumlarını atıyorlar burada. Roman kardeşlerimin bin 400 yıldır sürdürdüğü geleneğin ateşini bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından, Hakkari'den, Mardin'den, Hatay'dan, Sinop'tan ve Gümülcine, Dimetoka, Kırcaali'den bütün insanlarla sevgimizle yakacağız." diye konuştu.

Sarayiçi'nden yakılacak ateşin, terör örgütlerini ve hainleri def etmesini dileyen Gürkan, "FETÖ, PYD, PKK, bırakın bu ülkeyi yıkmayı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti 1 santimetre bile geriye götüremeyecek" dedi.

Edirne'de 'Kakava ateşi' yandı!

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Konuşmaların ardından alanın ortasındaki Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu.
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Kakava ateşinin önünde Roman gençleri dans etti. Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları da adeta birbiriyle yarıştı.
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Kakava kutlamaları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarındaki kutlama programıyla devam edecek.
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Edirne Valisi Günay Özdemir, "Kakava ve Hıdırellez, UNESCO Kültür Mirası'na girerek tüm insanlığın kültür mirası haline geldi. Bugün burada sadece Türkiye'den değil Balkanlar'dan da dünyanın değişik yerlerinden de ziyaretçilerimiz ve misafirlerimiz var." dedi.
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Özdemir, Tarihi Sarayiçi'nde "Kakava ateşi" yandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kakava ve Hıdırellez etkinliklerinin kalabalık bir şekilde kutlandığını söyledi.
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Kakava'nın bin 400 yıldır sadece Edirne'de kutlandığını belirten Özdemir, "Kakava ve Hıdırellez, UNESCO Kültür Mirası'na girerek tüm insanlığın kültür mirası haline geldi. Bugün burada sadece Türkiye'den değil Balkanlar'dan da dünyanın değişik yerlerinden de ziyaretçilerimiz ve misafirlerimiz var. Gelecek yıllarda bu misafirlerimizin çok daha artacağını bizim de valilik olarak, belediye olarak altyapı anlamında, hizmet anlamında gelecek yıllarda çok daha iyi hazırlanmamızı düşünüyorum." diye konuştu.
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Kakava ateşinin tüm dünyaya barış, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diledi.
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Yerli ve yabancı çok sayıda turistin şenlik dolayısıyla kente geldiğini belirten Gürkan, "Geçtiğimiz yıl 30 bin kişi katılmıştı yaklaşık. Bu yıl benim tahminim 50-60 bin kişi ama gördüğümüz kadarıyla bu sayısının çok üzerinde bir rakam var. Rakamları daha sonra alacağız ama tahmin ediyorum yarın sabahı da gördüğümüzde 100 bine yaklaşacak. Bütün zamanların rekoru olur." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Edirne Kakava-Hıdrellez Sarayiçi

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