Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı konuşmada, Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nin bin 400 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, "Edirne'de 8 bin 300 yıldır her dinden, her dilden, her milletten insan bir arada yaşamanın, birbirlerine sevgi, saygı göstermenin barış içinde yaşamanın tohumlarını atıyorlar burada. Roman kardeşlerimin bin 400 yıldır sürdürdüğü geleneğin ateşini bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından, Hakkari'den, Mardin'den, Hatay'dan, Sinop'tan ve Gümülcine, Dimetoka, Kırcaali'den bütün insanlarla sevgimizle yakacağız." diye konuştu.

Sarayiçi'nden yakılacak ateşin, terör örgütlerini ve hainleri def etmesini dileyen Gürkan, "FETÖ, PYD, PKK, bırakın bu ülkeyi yıkmayı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti 1 santimetre bile geriye götüremeyecek" dedi.