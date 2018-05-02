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Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:49 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesinde çalışan işçi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinesiyle yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alındı.

Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması için Edirne Belediyesinden iş makinası yardımı istendi.

Belediye işçisi gümrüklü sahada kepçeyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine işçinin yanlışlıkla iş makinesiyle manevra yaptığı sırada Yunanistan toprağına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. Gürkan, Oristiada'da karakola götürülen işçinin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

MANEVRA YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI!

DHA'nın haberine göre olay saat 17.30 sıralarında yaşandı. İşini tamamlayan kepçe operatörü, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.

Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 2 Yunan asker geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye’ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevine konulmuştu.

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