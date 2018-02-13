Edirne'de kaçakların botu alabora oldu: 3 ölü, 7 kayıp

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botu, saat 05.00 sıralarında alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" sesinin duyulmasının ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri’nde zodyak botla yapılan aramalarda öğlen saatlerinde kaçaklara ait olan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.

Kentte aralıklarla yağan yağmurun ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı belirlenen kaçakları aramak için AFAD, jandarma ekipleri harekete geçti.

2 ÇOCUK, 1 KADIN CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin yaptıkları aramada önce nehrin kum ocakları mevkiinde 10 yaşlarında üzerinde sırt çantasının bulunduğu bir çocuk bulundu. Aynı bölgedeki arama çalışmalarında daha sonra da 5-6 yaşlarındaki ikinci çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekipleri, botun alabora olduğu yere yaklaşık 500 metre mesafede ise su üzerinde bir kadın cesedine ulaştı. Kadının üzerinde yapılan aramada Türk vatandaşı olduğu ve Ayşe Abdurrezzak adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Nüfus cüzdanına göre Balıkesir Havran doğumlu olduğu belirlenen Abdurrezzak’ın çantasında ise iki çocuğu ait nüfus cüzdanları, çocuk bezleri ile çocuk giysileri olduğu görüldü.