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Edirne'de kaçakların botu alabora oldu: 3 ölü, 7 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 18:47 | Son Güncelleme

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmek isteyen kaçakların botu, alabora oldu. Nehirde ekiplerin yaptığı aramalarda 2 çocuk ile üzerinden Ayşe Abdurrezzak (37) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıkan kadının cesetleri bulundu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, botta bulunanların kaçmalarına yardım ettikleri gerekçesiyle Pakistan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botu, saat 05.00 sıralarında alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" sesinin duyulmasının ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri’nde zodyak botla yapılan aramalarda öğlen saatlerinde kaçaklara ait olan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.

Kentte aralıklarla yağan yağmurun ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı belirlenen kaçakları aramak için AFAD, jandarma ekipleri harekete geçti.

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2 ÇOCUK, 1 KADIN CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin yaptıkları aramada önce nehrin kum ocakları mevkiinde 10 yaşlarında üzerinde sırt çantasının bulunduğu bir çocuk bulundu. Aynı bölgedeki arama çalışmalarında daha sonra da 5-6 yaşlarındaki ikinci çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekipleri, botun alabora olduğu yere yaklaşık 500 metre mesafede ise su üzerinde bir kadın cesedine ulaştı. Kadının üzerinde yapılan aramada Türk vatandaşı olduğu ve Ayşe Abdurrezzak adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Nüfus cüzdanına göre Balıkesir Havran doğumlu olduğu belirlenen Abdurrezzak’ın çantasında ise iki çocuğu ait nüfus cüzdanları, çocuk bezleri ile çocuk giysileri olduğu görüldü.

Jandarma ekipleri, üzerinden Ayşe Abdurrezzak adına kimlik çıkan kadın ile ilgili araştırmasını sürdürürken, çantasında bulunan Abdulkadir Enes Abdurrezzak ve Halil Münir Abdurrezzak adlı çocuklara ait nüfus cüzdanlarının cesetleri bulunan çocuklar ya da kayıp olan çocuklar olup olmadığını araştırıyor. Kadın ile 2 çocuğun cesetleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, diğer kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

3 PAKİSTANLI GÖZALTINDA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri botları alabora olan kaçakları Yunanistan’a götürmek için kılavuzluk yaptığını belirlediği Pakistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Pakistanlı şüphelilerin soruşturmaları jandarma tarafından sürdürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kaçaklar Edirne bot Alabora Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bişey olmaz
diri diri gömülen kıza, hangi günahtan dolayı öldürüldün diye sorulacağı gün elbet gelecektir. kimse nefsini temize çıkarmasın hepimiz tüm insanlık gizli birer katiliz ve bunun hesabını elbet vereceğiz. bi şey olmaz diyen kul sende o dilin hesabını vereceksin.
Ayıp size haber kanalı değil güce tapan cücelersiniz kaçakçı sizsiniz hukuku kaçırıyorsunuz o insanlar khk ile haksız yere atılan binlercesinden 10 u
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