Edirne’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Beyendik beldesi istikametinden Keşan şehir merkezi yönüne seyreden Şahin Bayraktar yönetimindeki 22 FA 510 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, belde girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada yoldan çıkarak devrilen otomobilde bulunan Adem Dak, Muammer Gülverin ve Mustafa Yergök hayatını kaybetti. Panelvan sürücüsü Şahin Bayraktar ise sıkıştığı yerden Keşan Belediyesi’ne ait kaza kırım aracı yardımıyla çıkarılarak ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayraktar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza yerinde jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri sıkıştıkları araçtan kaza kırım aracı yardımıyla çıkarılarak Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan belde sakinleri ve hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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