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Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

dirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi.

  1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusundan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali değerlendirildi.

  2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşma için Mitretodis ve Kouklatzis, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu.

Yunan askerleri Mitretodis ve Kouklatzis, savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.

Hakimlik, askerlerin tahliyesine karar verdi.

OLAY

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

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