Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

dirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi.
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusundan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali değerlendirildi.
Yunan askerleri Mitretodis ve Kouklatzis, savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.
Hakimlik, askerlerin tahliyesine karar verdi.
Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.
İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!
NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması
Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum