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Edirne Emniyet Müdürü Kurt personeliyle sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 03:29 | Son Güncelleme

Edirne Emniyet Müdürü Kurt personeliyle sahur yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, polis merkezi bahçesinde emniyet personeliyle sahur yaptı.

Gece çalışan nöbetçi personelle Cumhuriyet Polis Merkezi'nde sahurda buluşan Kurt, polis memurlarıyla bir süre sohbet etti.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının 7/24 sürekli görevinin başında olduğunu, yoğun olarak çalışan birlikte iftar yapmaya fırsatı olmayan memurlarla sahurda bir araya geldiklerini söyledi.

Genelde iftar programları yoğun olduğu, temsil görevi nedeniyle de programlara katıldığını anlatan Kurt, "Arkadaşlarla pek bir araya gelme fırsatı bulamıyorduk. Ama en azından sahurda bir araya geldik. Daha önce Selimiye Polis Merkezi'ndeki arkadaşlarla sahur yaptık. Şimdi de buradayız. Arkadaşlarla bir araya geldik. Güzel bir program oldu." dedi.

Programa, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis sahur

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