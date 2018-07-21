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Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkumların kendilerine ve kuruma zarar vermemeleri amacıyla tedbir amaçlı kullanılan gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.

Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.

GÖZLEM ODASINA ALINDI

Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. DHA'nın haberine göre, Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ DA ORADA

Adnan Oktar'ın nakledildiği Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

GÖZLEM ODASI NEDİR?

Cezaevlerinde duvarları süngerle kaplı iki 'gözlem odası' bulunuyor, bu odalar mahkumların kendilerine ve kuruma zarar vermemeleri amacıyla tedbir amaçlı kullanılıyor. Mahkumlar, kendilerine, kuruma, devletin malına ve diğer mahkumlara zarar vermemeleri için bu gözlem odalarında, sakinleşene kadar birkaç saatliğine tutuluyor. Hiçbir koğuşta kamera kaydı yapılmıyor ancak bu odalar 7 gün 24 saat kameraya kaydediliyor. (DHA)

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