Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.
Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. DHA'nın haberine göre, Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.
Adnan Oktar'ın nakledildiği Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.
Cezaevlerinde duvarları süngerle kaplı iki 'gözlem odası' bulunuyor, bu odalar mahkumların kendilerine ve kuruma zarar vermemeleri amacıyla tedbir amaçlı kullanılıyor. Mahkumlar, kendilerine, kuruma, devletin malına ve diğer mahkumlara zarar vermemeleri için bu gözlem odalarında, sakinleşene kadar birkaç saatliğine tutuluyor. Hiçbir koğuşta kamera kaydı yapılmıyor ancak bu odalar 7 gün 24 saat kameraya kaydediliyor. (DHA)
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