Edirne merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kırklareli, Diyarbakır, İstanbul ve Çanakkale'de gözaltına alınan, aralarında eski polis, komiser yardımcısı ve öğrencilerin de bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 8'i savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4'ü nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüpheliler F.K., M.O., H.A. ve S.A. tutuklandı.
AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!
Gazze'deki İsrail katliamında bilanço ağırlaşıyor
Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!
Köpek diye satın aldı, bakın ne çıktı!
Selahattin Demirtaş için flaş talep
Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi
İzindeki kadın polis, gaspçıya rastlayınca...
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum