Edirne merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kırklareli, Diyarbakır, İstanbul ve Çanakkale'de gözaltına alınan, aralarında eski polis, komiser yardımcısı ve öğrencilerin de bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 8'i savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4'ü nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüpheliler F.K., M.O., H.A. ve S.A. tutuklandı.

