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Edirne Metropoliti hapiste bulunan 2 Yunan askerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

Edirne Metropoliti Amfiolhios, bugün Edirne’de hapiste bulunan 2 Yunan askerini ziyaret etti.Edirne Metropoliti Amfiolhios, Türk resmi makamlardan izin aldıktan sonra, Edirne’de tutuklu bulunan iki yunan askerini ziyaret etti.

Edirne Metropoliti Amfiolhios, bugün Edirne’de hapiste bulunan 2 Yunan askerini ziyaret etti.
Edirne Metropoliti Amfiolhios, Türk resmi makamlardan izin aldıktan sonra, Edirne’de tutuklu bulunan iki yunan askerini ziyaret etti. Ortodoks mezhebinde bir bölgede Patrikten sonraki en önemli din adamı olan Metropolit unvanına sahip Amfiolhios, Paskalya Bayramı sebebi ile yaptığı ziyareti Patrik Bartholomenos’un talimatı üzerine gerçekleştirdi. Patrik Bartholomeos ise Paskalya Bayramı sebebi ile yayınladığı mesajda Türk makamlarına yardımları için teşekkür etti. Bartholomeos mesajında “Ankara’dan uzun zamandır cevap bekliyorduk ve Paskalya ile gelmiş olması bizi çok sevindirdi. Mutluluğumuzu sevincimizi ve tatmin oluşumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı

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