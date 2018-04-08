Edirne Metropoliti hapiste bulunan 2 Yunan askerini ziyaret etti

Edirne Metropoliti Amfiolhios, bugün Edirne’de hapiste bulunan 2 Yunan askerini ziyaret etti.
Edirne Metropoliti Amfiolhios, Türk resmi makamlardan izin aldıktan sonra, Edirne’de tutuklu bulunan iki yunan askerini ziyaret etti. Ortodoks mezhebinde bir bölgede Patrikten sonraki en önemli din adamı olan Metropolit unvanına sahip Amfiolhios, Paskalya Bayramı sebebi ile yaptığı ziyareti Patrik Bartholomenos’un talimatı üzerine gerçekleştirdi. Patrik Bartholomeos ise Paskalya Bayramı sebebi ile yayınladığı mesajda Türk makamlarına yardımları için teşekkür etti. Bartholomeos mesajında “Ankara’dan uzun zamandır cevap bekliyorduk ve Paskalya ile gelmiş olması bizi çok sevindirdi. Mutluluğumuzu sevincimizi ve tatmin oluşumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı
ABD Başkanı Trump: Hayvan Esad
ABD'den çok sert 'kimyasal saldırı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum