Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesine giren iş adamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin, paranın 864 bin lirasını verirken diğer kısmını ödemeyince ağalığı düşürüldü. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan , perşembe günü yeniden yapılacak ağalık ihalesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Gürkan, ağalık İhalesi için geçtiğimiz yıl ihaleye katılan bütün ağa adaylarının bilgilendirildiğini belirten Gürkan, gerekli şartları taşıyan herkesin ihaleye katılma hakkının da olduğunu ve ihalenin açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

'DİLİNİ KOPARIRIM ADAMIN'

Bir gazetecinin "Sosyal medyada Ahmet Çetin ihaleye girecek bütün ağa adaylarının ve dolayısıyla sizi FETÖ 'cü olmakla suçluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine sert tepki gösterip şöyle dedi:

"Ne ihaleye girecek ağa adaylarını ne de beni FETÖ 'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın. Herkes haddini bilsin. Hadsizliğin de lüzumu yok. Burada Kırkpınar’a zarar vermesin diye efendice açıklamalar yapıyoruz. Bu bir şey bilmediğimiz anlamına gelmez. Sayın Çetin’in şartları yerine getirmediği açıktır, hukuk yolu açıktır. Nitekim kendisi bu konuda bir dava açmıştır ve bu davası reddedilmiştir. Sayın Çetin hangi tarihte almış Kırkpınar Ağalığı'nı? Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz'da. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar yine 15 Temmuz'a rastladı. Biz bu yıl 15 Temmuz’a rastlamasın diye Kırkpınar’ın tarihini 2-8 Temmuz tarihine aldık, geçen yıldan daha. Ancak erken seçim kararı alınınca ve Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi 8 Temmuz’a kalma ihtimaline karşılık, Kırkpınar’ın tarihini bir hafta erteledik. Biz burada 657 yıllık bir geleneği korumaya çalışıyoruz. Bu çocuk oyuncağı değil. Türkiye’de 120 güreş yapılıyor. Herkes buna göre tarihini ayarlıyor. Öyle kolay mı bu iş? Kırkpınar’ın geleneği var. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş. Biz bakın ramazan nedeniyle Temmuz’a sarktı Kırkpınar. Biz bir hafta öne çekerek normal tarihe oturtmaya çalışıyoruz. Herkes haddini bilsin. Ben de Sayın Çetin ile yaptığımız görüşmeleri, bana attığı ses kayıtlarını mı açıklayayım? Herkes haddini bilsin." (DHA)

