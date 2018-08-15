HABER

EDİRNE TAHLİYE EDİLEN YUNAN ASKERLERE ÖZEL UÇAK-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 03:07 | Son Güncelleme

Edirne'de cezaevinden tahliye edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldü.

* YUNAN ASKERLER MEMLEKETİNE GİTTİ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

Edirne'de cezaevinden tahliye edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldü. Camları siyah bir minibüsle Çorlu'ya götürülen askerlerin geleceği havaalanında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleriyle geni güvenlik tedbiri aldı. Askerleri taşıyan konvoyu Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç karşıladı. İçeri alınan Yunan askerlerin görüntülenmemesi için basın mensupları havaalanına yaklaştırılmadı.

Türk sınırına 253 metre yasa dışı olarak girdikleri gerekçesiyle 5.5 aydır tutuklu olan askerler Yunanistan'ın gönderdiği özel uçağa bindirilerek ülkelerine döndü.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Çorlu Havaalanı

-Alınan önlemler

-Yunan askerler konvoy

-Askerlerin aracı

-Genel görüntüler

Görüntü Çorlu dosyasına geçildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildiYaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi
Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

ABD Başkanı Trump eski yardımcısına 'köpek' dedi

ABD Başkanı Trump eski yardımcısına 'köpek' dedi

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.