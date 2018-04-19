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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 0,936 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 2 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,934, en yüksek 0,936 liradan alıcı buldu.

Bugün Dropia ve Glosa çeşitlerinde 8 ton buğday satıldı

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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buğday Dropıa TİCARET BORSASI ürün

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