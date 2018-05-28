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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 0,949 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 5 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,856, en yüksek 0,949 liradan alıcı buldu.

"Dropia" ve "Espreia" çeşitlerinde 13,5 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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Borsa buğday Dropıa Edirne Ticaret Borsası

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