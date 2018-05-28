EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 0,949 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 5 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,856, en yüksek 0,949 liradan alıcı buldu.
"Dropia" ve "Espreia" çeşitlerinde 13,5 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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