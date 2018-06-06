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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,037 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 21 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,863, en yüksek 1,037 liradan alıcı buldu.

"Yubıleynaya", "Dropıa" ve "Flamura" çeşitlerinde 140 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa buğday

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