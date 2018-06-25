EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,098 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 83 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,870 en yüksek 1,098 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En yüksek En düşük Buğday 1,098 0,870 Süt kuzusu 20,800 21,180 Koyun 12,100 19,500 İnek 9,340 13,900 Dana 14,000 20,070 Kanola 2,118 2,210
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