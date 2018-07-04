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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 18:22 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,094 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 83 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,923, en yüksek 1,094 liradan alıcı buldu.

"Dropia", "Esperia" "Yubıleynaya", "Flamura-85" ve "Rumeli" çeşitlerinde 595 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa buğday sert buğday

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