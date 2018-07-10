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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,110 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 63 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,797, en yüksek 1,110 liradan alıcı buldu.

"Dropia", "Esperia" "Yubıleynaya", "Flamura-85" ve "Rumeli" çeşitlerinde 485 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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Borsa buğday kırmızı sert buğday TİCARET BORSASI

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