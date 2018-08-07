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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,245 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 39 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,925, en yüksek 1,245 liradan alıcı buldu.

"Dropia", "Bora", "Esperia", "Gelibolu", "Yubıleynaya", "Flamura-85" ve "Rumeli" çeşitlerinde 354,5 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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