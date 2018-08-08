EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,295 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 39 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,910, en yüksek 1,295 liradan alıcı buldu.
"Qualıty", "TT-601", "Saban", "Dropia", "Bora", "Esperia", "Gelibolu", "Yubıleynaya", "Masaccıo", "Genesı", "Tekirdağ", "Flamura-85" ve "Rumeli" çeşitlerinde 308 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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