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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,295 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 39 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,910, en yüksek 1,295 liradan alıcı buldu.

"Qualıty", "TT-601", "Saban", "Dropia", "Bora", "Esperia", "Gelibolu", "Yubıleynaya", "Masaccıo", "Genesı", "Tekirdağ", "Flamura-85" ve "Rumeli" çeşitlerinde 308 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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Edirne Ticaret Borsası kırmızı sert buğday Salon satışları

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