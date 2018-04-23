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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçimler tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:08 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) yeni dönem seçimleri tamamlandı.ETSO’dan yapılan açıklamada, "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın Organ Seçimlerinde 4 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis Asil Üyeliği’ne seçilen üyeler arasından Organ Seçimleri Yönetmeliği’nin 27.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) yeni dönem seçimleri tamamlandı.
ETSO’dan yapılan açıklamada, "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın Organ Seçimlerinde 4 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis Asil Üyeliği’ne seçilen üyeler arasından Organ Seçimleri Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre, Meclis Başkanı ile 2 Meclis Başkan Yardımcısı ve 1 Meclis Katip Üyeliği seçimi yapılması ile ilgili ETSO Meclis Üyeleri olarak Seçim Takviminde belirtildiği üzere Yargı Gözetiminde olmadan 21 Nisan 2018 Cumartesi günü toplanarak gizli oy açık tasnif yöntemi ile Meclis Başkanı ile 2 Meclis Başkan Yardımcısı ve 1 Meclis Katip Üye seçimi yapılmış olup; Meclis Başkanlığı’na 27 oy ile Mustafa Emre Alp, Meclis Başkan Yardımcılığı’na 27 oy ile Yılmaz Aydın Ulusoy, 26 oy ile Serpil Ciğerci, Meclis Katip Üyeliği’ne 27 oy ile Utku Arif Günaydın seçilmiştir” denildi.
Öte yandan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Organ Seçimlerinde 4 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından yönetmeliğin 28. maddesi gereği yapılacak olan 2 Başkan Yardımcısı ve 1 Sayman Üye seçimleri Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oy birliği ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Aydoğan Akıncı ve Yener İşbilir, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği’ne ise Recai Kocatürk seçildiği bildirildi. Son olarak gerçekleştirilen Disiplin Kurulu Başkanlığı’na ise Cengiz Benakman’ın seçildiği açıklandı.

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