Edirne Valiliği kriz masası nehir taşkınıyla ilgili oluşturdu

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne’de yaşanan nehir taşkınlarıyla ilgili, “Valilikte bir kriz masası oluşturduk. Bununla ilgili AFAD, DSİ, Emniyet, Jandarma bu işleri takip ediyorlar. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini arasa da aramasa da yine bilgilendiriyoruz” dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan ve bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapalı bulunan Tarihi Tunca Köprüsü’nde basın açıklamasında bulundu.

Edirne’nin birkaç gündür taşkın tehlikesiyle ilgili bir sıkıntısı olduğunu ifade eden Özdemir, “Bu sıkıntıyı özellikle Bulgaristan yetkilileriyle beraber günlük olarak takip ediyoruz. Aynı zamanda Devlet Su İşlerimizin internet sitesinden de bu bilgileri paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız özellikle bu bilgilere göre kendileri de takip ediyorlar, aynı zamanda bizim hem DSİ’nin hem de AFAD’ın ve diğer kamu görevlilerinin uyarılarını da biz vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bu uyarılara uysunlar. Bu uyarılara uydukları sürece hem can hem de mal güvenliği açısından herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaklardır” dedi.

“Her an değişebilir”

Debilerin her an değişebileceğini belirten Özdemir, “Şu anda da Bulgaristan yetkilileriyle birlikte değerlendirmeleri DSİ Bölge Müdürlüğümüzle beraber yapıyorlar. Şu anda stabil durum var, bu stabil durum da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Tunca Nehri ile ilgili yine DSİ’nin sitesinde de bu bilgi var hafif bir azalma başladı. Tabi bu Bulgaristan’daki karların erimesi ve yağmurun yağmasıyla da yine her an değişebilir. Şu anda kısa vadede stabil bir durum var. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor” şeklinde konuştu. “Kriz masası oluşturduk”

Valilikte bir kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Özdemir, Bununla ilgili AFAD, DSİ, emniyet, jandarma bu işleri takip ediyorlar. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini arasa da aramasa da yine bilgilendiriyoruz. Kanal Edirne projesi maalesef bitememişti. En son köprü ve köprü bağlantısı kalmıştı. O bitseydi şu anda bu kadar su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyordur. Şu anda bin 400 metreküpe yaklaştı. Aslında bunun 750 metreküpünü kanal Edirne’yle bypass’la almış olacaktık. Dolayısıyla seviye de bu kadar yükselmemiş olacaktı” diye konuştu.