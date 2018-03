Edirne Valiliği kriz masası nehir taşkınıyla ilgili oluşturdu

“Her an değişebilir”

Debilerin her an değişebileceğini belirten Özdemir, “Şu anda da Bulgaristan yetkilileriyle birlikte değerlendirmeleri DSİ Bölge Müdürlüğümüzle beraber yapıyorlar. Şu anda stabil durum var, bu stabil durum da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Tunca Nehri ile ilgili yine DSİ’nin sitesinde de bu bilgi var hafif bir azalma başladı. Tabi bu Bulgaristan’daki karların erimesi ve yağmurun yağmasıyla da yine her an değişebilir. Şu anda kısa vadede stabil bir durum var. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

“Kriz masası oluşturduk”

Valilikte bir kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Özdemir, Bununla ilgili AFAD, DSİ, emniyet, jandarma bu işleri takip ediyorlar. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini arasa da aramasa da yine bilgilendiriyoruz. Kanal Edirne projesi maalesef bitememişti. En son köprü ve köprü bağlantısı kalmıştı. O bitseydi şu anda bu kadar su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyordur. Şu anda bin 400 metreküpe yaklaştı. Aslında bunun 750 metreküpünü kanal Edirne’yle bypass’la almış olacaktık. Dolayısıyla seviye de bu kadar yükselmemiş olacaktı” diye konuştu.