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Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 07:19 | Son Güncelleme

Bölgede beklenen gök gürültülü sağanağın Edirne ve Tekirdağ illeri genelinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu

Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın saat 10.00'a kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın ise öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, vatandaşların su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

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Edirne Meteoroloji Tekirdağ uyarı yağış

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