Edirne'de 10 bin kişi birlikte iftar yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi tarafından 10 bin kişinin katılımıyla sokak iftarı düzenlendi.
Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde kurulan masalarda binlerce kişi bir araya geldi.
Ezanın okunmasıyla orucunu açan vatandaşlar, Edirne Müftülüğü duahanı Nuri Böcekbakan eşliğinde şükür duası etti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığa barış getirmesini diledi.
Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu aktaran Gürkan, "Kadir Gecesi'nde en büyük isteğimiz; ülkemizin sağlık, esenlik ve mutlulukla tüm dünyada yoluna devam etmesidir. Bütün dünyada barışın egemen olmasını istiyoruz." dedi.
Bu yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri "Edirne Sofrası"nın 5.'sini düzenlediklerini anlatan Gürkan, iftara yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını bildirdi.
Gürkan, tüm insanlığın Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.
İftara, Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çeşitli kentlerden gelen vatandaşlar katıldı.
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