HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Edirne'de 10 bin kişi birlikte iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesi'nce düzenlenen sokak iftarında 10 bin kişi oruç açtı - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Kadir Gecesi'nde en büyük isteğimiz; ülkemizin sağlık, esenlik ve mutlulukla tüm dünyada yoluna devam etmesidir. Bütün dünyada barışın egemen olmasını istiyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi tarafından 10 bin kişinin katılımıyla sokak iftarı düzenlendi.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde kurulan masalarda binlerce kişi bir araya geldi.

Ezanın okunmasıyla orucunu açan vatandaşlar, Edirne Müftülüğü duahanı Nuri Böcekbakan eşliğinde şükür duası etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığa barış getirmesini diledi.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu aktaran Gürkan, "Kadir Gecesi'nde en büyük isteğimiz; ülkemizin sağlık, esenlik ve mutlulukla tüm dünyada yoluna devam etmesidir. Bütün dünyada barışın egemen olmasını istiyoruz." dedi.

Bu yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri "Edirne Sofrası"nın 5.'sini düzenlediklerini anlatan Gürkan, iftara yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Gürkan, tüm insanlığın Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İftara, Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çeşitli kentlerden gelen vatandaşlar katıldı.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
İzmir'de LGBTİ yürüyüşüİzmir'de LGBTİ yürüyüşü
Brüksel'de sığınmacılara destek gösterisiBrüksel'de sığınmacılara destek gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar Saraçlar Caddesi sokak iftarı

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.