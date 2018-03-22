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Edirne’de 10 bin kutu kandil simidi ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:21 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramına Regaip Kandili’nde de devam edildi.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramına Regaip Kandili’nde de devam edildi. Edirne halkına kandil simidi ikramında bulunan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Regaip Kandili savaşların sona erdiği barışın hüküm sürdüğü günlerin başlangıcı olsun" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Regaip Kandili ve üç ayların başlangıcı nedeniyle Saraçlar Caddesi’nde kandil simidi ikramında bulundu.
Edirne Belediyesi olarak Saraçlar Caddesi başta olmak üzere 24 mahallede toplamda 10 bin kutu kandil simidi ikramında bulunduklarını belirten Başkan Gürkan, "Bugün Regaip Kandili. Bütün milletimizin, Edirnelilerin, Müslümanların, İslam aleminin kandili mübarek olsun. İnşallah bu kandil savaşların olmadığı, barışın hüküm sürdüğü günlerin başlangıcı olur. Regaip Kandili hayırlara vesile olsun" dedi.

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