Edirne'de 11 FETÖ zanlısının yakalanması

Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı çift, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tayakadın köyü yakınlarında geçen ay kontroller sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalanan 11 kişi arasında yer alan ve Tokat'a getirilen Hatice E. (33) ile Enes E'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen karı koca, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanarak itirafçı olan çiftin yaklaşık 200 sayfalık ifade verdikleri öğrenildi.
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