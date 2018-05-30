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Edirne'de 144 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Edirne'de 144 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 144 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'nin Uzunköprü, Enez, Keşan ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde Fas, Suriye, Filistin, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 144 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Göç İdaresi hudut askerleri kaçak sığınmacı

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