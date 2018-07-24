Edirne'de 147 kaçak yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 147 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Orhaniye ve Bosnaköy ile Uzunköprü ve Meriç ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde Irak, Mısır, Libya, Somali, Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 147 kaçak yakalandı.

Kaçaklar işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

