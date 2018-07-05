Edirne'de, 15 kişi 'çocuk istismarına' karşı eyleme yaptı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Eğitim ve Dayanışma Federasyonu tarafından çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için sessiz yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Eyleme katılan 15 kişi, ölüm haberleriyle Türkiye'yi yasa boğan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir'in (4) fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıdı.
Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu tarafından çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için sessiz yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Tekel Meydanı'nda toplanan 15 kişi, ölüm haberleriyle Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde 'Çocuk susar sen susma', 'Çocuk ölümüne son', 'Öldüren sevginizi istemiyoruz', 'Susma suça ortak olma' ve 'Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız' yazılı dövizler açarak, çevredeki vatandaşlara farkındalık çağrısında bulundu.
Grup daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Meydandaki Atatürk anıtı önünde basın açıklamasını okuyan Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Sözcüsü İren Hatipoğlu, "Ülkemiz gündeminde son günlerde görünürlük kazanan çocuklara yönelik istismar, siyasi, ideolojik, dini ve etnik kimliklere bakılmaksızın toplumun her kesimini etkilemektedir. Bir toplumun geleceği olan çocukların böyle bir şiddete maruz kalmamaları için toplumdaki tüm paydaşların kimliklerini ve dünya görüşlerini bir kenara bırakıp, seferber olmamız, toplumsal sorumluluk almamız gerekmektedir" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
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