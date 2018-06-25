Edirne'de 175 kaçak yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 175 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleriyle İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde Pakistan, Afganistan, İran, Filistin, Bangladeş, Somali, Cezayir ve Myanmar uyruklu 175 kaçak yakalandı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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