Edirne'de 182 göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 182 göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Bosnaköy, Orhaniye ve Yenikadın köyleri ile Meriç ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde Irak, İran, Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu 182 göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...
'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Yolcuların hayatını tehlikeye attılar! Pilotlar yumruklu kavgaya tutuştu
Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia
CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek
İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum