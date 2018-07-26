Edirne'de 182 göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 182 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Bosnaköy, Orhaniye ve Yenikadın köyleri ile Meriç ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde Irak, İran, Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu 182 göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

