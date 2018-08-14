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Edirne'de 186 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Edirne'de 186 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 186 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Enez ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında, çok sayıda yasa dışı geçiş hazırlığındaki grubun geçişini önledi.

Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde, Pakistan, İran, Cezayir, Fas, Irak, Suriye ve Filistin uyruklu 186 düzensiz göçmen yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Edirne göçmen kaçak

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