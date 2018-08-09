Edirne'de 198 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 198 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köyleri ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, Somali, Filistin, Suriye, Pakistan, Cezayir, Irak ve İran uyruklu 198 kişi yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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