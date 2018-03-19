Edirne'de 210 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 210 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Bangladeş, Fas, Suriye, Pakistan, Afganistan, Filistin ve Irak uyruklu 210 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.