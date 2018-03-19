HABER

Edirne'de 210 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:59 | Son Güncelleme

Edirne'de 210 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 210 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Bangladeş, Fas, Suriye, Pakistan, Afganistan, Filistin ve Irak uyruklu 210 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

8 sene boyunca kızına dehşeti yaşattı8 sene boyunca kızına dehşeti yaşattı
ABD'de patlama! Yaralılar varABD'de patlama! Yaralılar var
PKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldüPKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Göç İdaresi kaçak sığınmacı

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.