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Edirne'de 215 kilogram skunk ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

Edirne'de düzenlenen operasyonda, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen 215 kilogram skunk ele geçirilirken, 9 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen 215 kilogram skunk ele geçirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere Yunanistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, 215 kilogram skunk ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne esrar uyuşturucu

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