Edirne'de 217 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 217 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Karakasım ve Orhaniye ile İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde Suriye, Cezayir, Filistin, Fas, Irak, Pakistan, Bangladeş ile Libya uyruklu 217 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

