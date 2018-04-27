HABER

Edirne'de 217 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Edirne'de 217 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 217 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Karakasım ve Orhaniye ile İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde Suriye, Cezayir, Filistin, Fas, Irak, Pakistan, Bangladeş ile Libya uyruklu 217 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

<img alt="'Tosun' hakkında bomba iddia: "Aktif konumu o şehri gösteriyor"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2461698/2461698-148x74.jpg">'Tosun' hakkında bomba iddia: "Aktif konumu o şehri gösteriyor"
HDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmazHDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmaz
Flaş... Suriye'den kahreden haber!Flaş... Suriye'den kahreden haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak ve sığınmacı Yasa Dışı yurt dışı

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.