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Edirne'de 238 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

Edirne'de 238 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 238 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köyü ile İpsala, Uzunköprü, Havsa, Meriç ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde Suriye, Irak, Afganistan, Filistin, Libya, Pakistan, Cezayir, İran ve Mısır uyruklu 238 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Göç İdaresi kaçak sığınmacı

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