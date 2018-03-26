Edirne'de 278 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 278 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy ile İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Fas, Cezayir, Filistin, Irak, Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Suriye uyruklu 278 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.