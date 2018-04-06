Edirne'de 288 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 288 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alanın bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Lalapaşa, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, Filistin, Cezayir, Afganistan, Pakistan, Suriye ve Fas uyruklu 288 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.