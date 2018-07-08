Edirne'de 29 kaçak yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 29 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Orhaniye ve Bosnaköy ile Lalapaşa ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde Pakistan, Filistin, Cezayir ve Fas uyruklu 29 kaçak yakalandı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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